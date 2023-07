Orage : une pompière foudroyée dans l'Allier

L'arbre à l'image, avait causé ce matin du 15 juillet, la mort de Manon, une jeune sapeur-pompier de 19 ans. Un orage avait éclaté. La foudre est tombée sur un chêne, enflammant les alentours. Les pompiers de la caserne voisine sont alors intervenus. Maurice Barate, préfet du Cher, raconte qu'une partie de l'arbre s'est détachée et est tombée sur la jeune sapeur-pompier. Dans la commune de Cunan, où travaillait la jeune femme, les habitants sont choqués. "C'était une fille pas fière, elle était gentille", selon un habitant. À la caserne, les drapeaux sont en bernes. Le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), évoque une jeune femme impliquée dans son combat de sapeur-pompier volontaire. Elle s'est engagée à vouloir faire son métier. Elle était prévue pour faire le concours des sapeurs-pompiers professionnels dans les mois qui viennent. Gérald Darmanin a lui aussi rendu hommage à Manon. Le ministre de l'Intérieur présidera les obsèques de la jeune femme dans quelques jours. TF1 | Reportage C. Chapel, C. Eckersley, P. Delannes