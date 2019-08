Alerte aux orages : l'est de la France frappé par de violentes intempéries

Peu avant 18 heures, ce vendredi 9 août 2019, une impressionnante tornade a surpris les habitants de Meurthe-et-Moselle. C'est un phénomène météorologique rare dans l'Hexagone. Il n'y en a qu'une vingtaine par an. Dans la Nièvre, des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong se sont abattus à Sermoise-sur-Loire. À Paris, le périphérique s'est retrouvé inondé une bonne partie de l'après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.