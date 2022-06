Orages : 30 000 scouts réfugiés à Chambord

Cela avait commencé par une mise à l'abri préventive, mais très vite s'est devenue une procédure d'urgence. Le château de Chambord a accueilli en moins d'une heure 12 000 enfants de huit à douze ans. "On essaie de trouver l'endroit où ils seront le plus en sécurité", précise une responsable. Malgré tout, ils affichent un sourire à toute épreuve. Pourtant, quelques heures plus tôt, nous avons suivi ces louveteaux en pleine installation. Mais après le passage de l'orage, les tentes n'ont pas tenu. Et c'est sous ces chapiteaux que les décisions ont été prises, après discussion avec la préfecture. 30 000 jeunes sont réunis. Alors, il ne fallait prendre aucun risque. Les ainés, installés en pleine forêt par exemple, doivent ranger leur camp, démonter les tentes. Et maintenant, les jeunes scouts trempés mais souriantes replantent les leurs après le passage de l'orage. "On essaie de faire preuve de bon sens, ce qui est la base du scoutisme, pour pouvoir camper le plus en sécurité possible avec nos jeunes", évoque une éclaireuse. Ce samedi soir, l'alerte est levée. Les scouts dormiront bien sous leurs tentes, mais loin des arbres, trop risqués en cas de reprise de l'orage. TF1 | Reportage M. Croccel, . Adda, B. Rey