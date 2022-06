Orages : 65 départements en alerte

Sur la place de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), les terrasses des cafés sont saccagées par des grêlons qui ont traversé le pays, du Nord au Sud. En Occitanie, ils font même la taille d'une balle de golf, jusqu'à quatre centimètres. C'est aussi le cas dans le Tarn ou encore près de Tours. Et là où la grêle n'est pas tombée, ce sont des pluies diluviennes qui se sont abattues. En Eure-et-Loir, elles ont été accompagnées d'impressionnants éclairs et de rafales pouvant atteindre jusqu'à 100km/h. Le département du Gers est également très touché. Pour Luc Requier, producteur d'Armagnac, ce samedi matin, c'est l'heure de l'état des lieux. "Les dégâts sont très importants. Les grêlons faisaient la taille d'une balle de golf. C'est énorme. Quand vous entendez des bruits, vous avez le stress qui monte", confie-t-il. Il est resté impuissant vendredi soir à écouter la tempête détruire son exploitation de 20 hectares. Il estime avoir perdu jusqu'à 80% de sa récolte. La vigilance orange est maintenue dans le Gers jusqu'à dimanche. TF1 | Reportage P. Rémy, C. Ebrel, A. Poupon