Orages dans le Gers : à quel phénomène s'attendre ?

Ce nouvel épisode orageux désespère les habitants du Gers (Occitanie), car ils ont déjà été fortement touchés vendredi soir, particulièrement le nord du département. Dans la commune de Cazaubon, les dégâts sont visibles partout : des pare-brises de voiture fissurés, des carrosseries abîmées par des grêlons de la taille de balles de golf. Il y a eu également des fenêtres de toit transpercées, des volets troués. Alors, ce nouvel épisode orageux attendu entre 15h et 16h devrait être tout aussi violent. On attend des fortes rafales de vent, des pluies intenses, mais également ces mêmes grêlons et donc probablement des nouveaux dégâts. Le département est toujours placé en vigilance orange. Au total, 65 départements sont concernés. Il est recommandé aux habitants de rester chez eux et d’éviter au maximum les déplacements. TF1 | Duplex S. Chevalleareau