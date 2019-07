Orages dans le Haut-Rhin : pas de dégâts majeurs à déplorer !

Le soir du 26 juillet 2019, 2 880 éclairs ont touché le département du Haut-Rhin. Ces derniers étaient accompagnés de fortes averses. Ce 27 juillet au matin, à Fessenheim, les Morel sont surpris de voir leur garage complètement inondé. Un peu plus loin, une autre famille réorganise le sous-sol, car certaines photos, ainsi que des meubles et des objets de valeur ont pris l'eau. Et dans le village de Muntzenheim, c'est un tilleul qui a cédé. Par ailleurs, de nouveaux orages sont encore attendus dans le département. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.