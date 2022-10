Orages d'automne : averses de grêle et vents violents en Normandie

En quelques minutes, la tempête a fait d'impressionnants dégâts. Des rafales à plus de 130 km/h ont été enregistrées en Normandie. Elles étaient capables de renverser des camions à Beuzeville (Eure). Un peu plus loin, une maison n'a pas résisté à la puissance du vent. Alain Guesdon, adjoint au maire (Divers droite) de Beuzeville, nous a transmis des images de dommages causés par les intempéries en quelques minutes. L'électricité n'est toujours pas rétablie. Cinq familles doivent être relogées. Dans la Manche, c'est surtout la foudre qui a fait des dégâts. Une maison a été frappée. La toiture a été partiellement arrachée. Son occupant nous a accueilli et montré l'étendue des dommages. L'épisode a surpris les habitants à Angers (Maine-et-Loire). L'Ouest de la France n'était pas placé en vigilance orange. Tout comme le Nord, où pourtant une pluie de grêle s'est abattue sur Amiens (Somme). Ce soir, les orages menacent désormais vingt départements du centre et de l'Est du pays. TF1 | Reportage C. Diwo, A. Lebranchu, A. Coulon.