Orages de grêle : de nouveaux dégâts dans le sud

C'est un petit torrent qui a dévalé dans le centre de Saint-Jean-du-Bruel, en Aveyron, aujourd'hui, vendredi 2 juin après-midi. Le sol est tapissé de grêlons. Les orages de grêle ont frappé toute la moitié sud du pays ce jour. En tout 40 départements, dont presque toute l'Occitanie était en alerte jaune. Sur les images, une table où il fallait aujourd'hui oublier de déjeuner en terrasse. Des trombes d'eau sont tombées, parfois pendants de très longues minutes. Et sur les routes, la visibilité était aussi très mauvaise, les conducteurs s'adaptent et ralentissent pour éviter des accidents. Sur les images, la route est recouverte d'eau, et même de boue, charriée par les pluies. Aucun dégât majeur n'est à signaler. Les orages frappent le sud depuis maintenant six jours. TF1 | Reportage F. Litzler