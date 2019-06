Orages de grêle: les dégâts sont considérables en Auvergne-Rhône-Alpes

De violents épisodes orageux ont été à l'origine des chutes de grêles le 15 juin 2019 dans l'après-midi. Celles-ci ont provoqué des dommages importants aussi bien matériels qu'agricoles. Les départements de la Loire, de la Drôme et de l'Isère ont été les plus touchés. Les orages sont ensuite remontés vers les pays de Savoie et la Suisse et ont causé d'importants dégâts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.