Orages : des dégâts impressionnants en Haute-Garonne

Une vigilance orange aux orages a été lancée pour 26 départements, dont la Haute-Garonne. La foudre a frappé 85 000 fois dans la nuit du 9 août 2019 et le vent a soufflé à près de 80 km/h, causant d'impressionnants dégâts. Par ailleurs, l'électricité a été coupée, les routes sont inutilisables, et un site de camping a même été fermé. Après une centaine d'interventions dans la nuit, les pompiers procèdent à la sécurisation de certaines habitations menacées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.