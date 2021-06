Orages : des images rares dans la Marne

La région parisienne et la Marne ont été particulièrement touchées par les orages. Des amateurs ont voulu immortaliser le moment avec certains phénomènes relativement rares dans l'Hexagone. Samedi soir, une chape grise s'est abattue sur la ville de Reims. L'avenue du centre-ville est rapidement inondée, compliquant la circulation. Dans un village proche, une partie de l'école maternelle se trouve désormais sans toit. Plus loin dans la Marne, le barnum d'une foire agricole n'a pas non plus résisté et plusieurs autres dégâts matériels ont été localisés. Au plus fort des intempéries, 12 000 foyers de la région étaient privés d'électricité. Ce matin, 1 800 d'entre eux n'ont toujours pas le courant. Sur les réseaux sociaux, chacun a partagé ses frayeurs et son étonnement dans un bus de la région parisienne et dans le RER D, qui se retrouve brièvement bloqué à Ivry. Quais et rails sont submergés. Dernière image très inhabituelle, un commissariat de Meaux en Seine-et-Marne s'est retrouvé les pieds dans l'eau, où le vent a tout de même atteint les 137 km/h.