Orages : des milliers de foyers sans électricité

Ils sont à pied d’œuvre depuis hier soir en Dordogne. Au milieu des dégâts causés par les orages, les équipes d’Enedis tentent de rétablir le courant. Dans le département, 1 100 foyers étaient encore concernés par les coupures ce samedi matin. Dans la commune d’Annesse-et-Beaulieu, les habitants, toujours sans électricité, commencent à s’impatienter. Hier soir, dans le noir, il a fallu trouver des astuces : "J’ai plein de lampes solaires, comme ça, je suis tranquille. Je les ai rentrées à la maison". De violents orages dans plusieurs départements du Sud-Ouest. Le Gers est le plus touché. On compte plus de 10 000 foyers privés d’électricité et 120 interventions des pompiers depuis hier soir. De nombreux dégâts également à Pau (Pyrénées-Atlantiques), où des rafales de vent jusqu’à 166 km/h ont déraciné les arbres. Un sexagénaire a été gravement blessé et est toujours hospitalisé. Les Landes non plus n’ont pas échappé aux intempéries. Les arènes d’Aire-sur-Ladour ont notamment été très endommagées. TF1 | S. Chevalereau, L. Cloix, C. Brousseau