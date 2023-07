Orages d'été : alerte dans le Sud-Ouest

Les rafales de vent à plus de 100 kilomètres/heure ont déjà causé des dégâts à Pau. Pendant de longues minutes, l'autoroute A64, dans les Pyrénées-Atlantiques, a même été coupée, après la chute d'un arbre. Deux cents kilomètres plus au nord, la grêle tombe violemment à Agen. L'épisode orageux que traverse actuellement le sud-ouest du pays pourrait s'intensifier dans les heures qui viennent. Les fortes pluies se sont même décalées dans la Loire. L'autoroute A89, près de Balbigny, est partiellement inondée. De fortes chutes de grêle ont aussi touché le département. Le plus fort de l'orage est encore attendu dans la soirée du vendredi 7 juillet 2023. TF1 | Reportage I. Bornassin, J. Bondil