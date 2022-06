Orages : deux tiers de la France placés en vigilance orange

“Nous touchons aux limites de ce que nous savons faire en matière de prévisions météorologiques. Avec la carte de prévision des orages de ce samedi après-midi, Météo France savait très bien que les orages les plus violents ne se produiraient pas sur tous les départements en vigilance. Sauf qu’on n’était pas capable d’avoir une précision plus grande", avoue Louis Bodin, météorologue. "Dans cette animation des radars tout au long de ce samedi 4 juin", poursuit-il "c’est totalement désorganisé et anarchique. Par exemple, des orages commencent au Nord du massif central, et il n’y en a pas eu au Sud. Tout cela est imprévisible. La même chose pour les impacts de foudre que l’on voit se déployer de manière totalement désorganisée. On n’a pas encore la capacité de prévoir son déplacement. Donc on est pris de vitesse, et on est battu par la précision que l’on aimerait avoir. En ce qui concerne les différences de tailles des grêlons qu’on a pu voir, le nuage d’orages va très haut en altitude. Quand l’eau est propulsée à ces altitudes, elle est en glace et des petits grêlons se forment. Mais au fur et à mesure qu’ils redescendent, ils vont agglutiner la forme de glace. Plus l’air froid reste longtemps, moins les particules ont le temps de fondre. En arrivant au sol, c’est encore d’énormes morceaux de glace que l’on peut voir arriver. D'où parfois, ces tailles spectaculaires”, nous éclaire Louis Bodin. T F1 | Plateau L. Bodin