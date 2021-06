Orages en Gironde : trois mois de précipitations en trois heures

Didier Leray a pu regagner son domicile ce vendredi matin après avoir passé une partie de la nuit chez ses voisins. “Je suis un peu dégoûté parce que c’est la deuxième fois qu'on subit ça”, avoue-t-il. Nous avons rencontré cet habitant d’Artigues la nuit du jeudi dernier. Chez lui, l’eau est montée jusqu’à 40 centimètres en à peine dix minutes. Il faudra des semaines pour tout remettre en ordre. Dans le village voisin de la Tresses, il est tombé l’équivalent de plus d’un mois de pluie en deux heures. Le ruisseau qui traverse le village a regagné son lit, mais les riverains les plus proches ont craint le pire. Désormais, l’heure est au grand nettoyage. À l’école maternelle de Tresses, l’eau et la boue ont causé d'importants dégâts matériels. Parents d’élèves et voisins sont venus prêter mains fortes. Une solution doit rapidement être trouvée pour les 214 élèves car l’école va rester fermée de longues semaines. Ces prochains jours, plusieurs dizaines de commerçants vont également ne pas pouvoir rouvrir. Il va falloir du temps pour chiffrer le montant du sinistre. Ce vendredi soir, dans les différents villages sinistrés, les 150 personnes évacuées la nuit dernière, ont regagné leur domicile, pour la plupart.