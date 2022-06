Orages en série : un printemps hors norme

Des images de grêles, d'inondations surprises, de toitures à refaire suite à des orages ... nous vous en avons montré une dizaine tout au long du mois de mai. Est-ce une météo anormale ? C'est une chaleur précoce. En mai, la température moyenne nationale, jour et nuit, fût de 17,8 °C. Des régions sont-elles davantage touchées ? Par rapport à la campagne, il fait plus chaud en ville. La chaleur emmagasinée en journée par le bâtiment et les routes est restituée durant la nuit. La encore, c'est une chaleur particulièrement précoce. Peut-on alors prévoir un risque de sécheresse ? Le ministère de la Transition écologique a publié une projection d'ici à la fin de l'été, avec en rouge les 22 départements où ce risque est le plus fort. À quoi doit-on s'attendre cet été ? Météo France a fait tourner ses ordinateurs à plein régime pour tenter de prédire les températures. Au nord du pays, il y aurait une chance sur deux qu'il fasse plus chaud que d'habitude, contre deux chances sur trois au sud. Prédire la météo au-delà d'une semaine reste une mission impossible, mais avec le dérèglement climatique, les vagues vont être de plus en plus nombreuses. T F1 | Reportage P. Gallaccio, E. Berra