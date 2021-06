Orages et inondations : d’importants dégâts dans le Sud-Ouest

Avec des rafales à plus de 110Km/h, le Tarn a vécu un après-midi mouvementé jeudi. La puissance des rafales a tout emporté. Une scène que les habitants n'auraient jamais pu imaginer. En Occitanie, le vent, accompagné de forts orages a provoqué de nombreux dégâts à cause des chutes d'arbre. Ce vendredi matin, Nicolas, restaurateur, a délaissé ses ustensiles habituels. Des bourrasques, mais pas seulement. Près de 20 000 impacts de foudre se sont abattus en 24 heures sur notre territoire. Conséquence, de nombreuses coupures de lignes électriques. Toute la journée, les équipes d'Enedis étaient à pied d'œuvre. Ce vendredi soir, moins de 5 000 foyers restent encore privés d'électricité en Occitanie. Enedis espère un retour à la normale d'ici samedi matin. Un peu plus au sud, à Teulat, le vent a aussi touché des arbres d'une vingtaine de mètres, mais aussi des cheminées qui n'ont pas résisté. Même frayeur encore plus au sud à Saint-Jean. Enfin, à Limoux dans l'Aude, l'eau s'est répandue partout dans les rues, avant de refluer sans dégât majeur.