Orages et inondations : l'Hérault, le Gard et la Lozère en vigilance orange

En quelques heures, le fleuve Hérault a gagné cinq mètres suite à une pluie diluvienne qui a surpris les habitants de la région. Ces derniers sont pourtant coutumiers des épisodes cévenols. Les pompiers multiplient les interventions de secours à l'instar d'une coupure de route départementale. À Valleraugue (Gard), le cumul de pluie est impressionnant avec près de 468 millimètres d'eau en six heures seulement. Des orages qui empêchent certains habitants de rentrer chez eux.