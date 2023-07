Orages : foudre et grêle provoquent de nouveaux dégâts

Les grêlons ont criblé les toits d'une maison à Augignac, en Dordogne, un réveil brutal pour les propriétaires alertés par un bruit assourdissant. "On est vite montés, on se prenait des grêlons sur la tête à travers les tuiles. Mais on a eu de la chance. Comme ils étaient assez gros, on a eu le temps de les mettre dans des seaux et de les balancer par la fenêtre. Ils n'ont pas trop fondu. Donc, cela n'a pas fait trop de dégâts à l'intérieur", raconte une occupante. Un violent orage très localisé, les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois dans ce seul village de 800 habitants. Toujours le même choc pour Solange, devant les images de l'orage qui a endommagé et inondé sa maison. “C’est arrivé tout d’un coup. La place, on aurait dit étang et l’eau est rentrée comme un ruisseau dans le garage”, témoigne-t-elle. Dans la commune de Descartes, en Indre-et-Loire, c'est l'incendie d'une église qui a semé la panique chez les habitants. La Touraine a aussi été traversée par un orage. Un impact de foudre serait à l'origine du feu. Trois maisons ont été évacuées par précaution, 50 pompiers mobilisés. Il leur aura fallu deux heures et demie pour venir à bout des flammes. La toiture et la charpente se sont effondrées sans faire aucun blessé. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Cloix, C. Brousseau