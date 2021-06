Orages, grêles, tornades : un week-end électrique

Des orages supercellulaires se sont formés dans la région de Reims (Marne). Selon les chasseurs d'orage, il faut aller aux Etats-Unis pour en apercevoir. Le phénomène est en effet totalement inhabituel dans l'Hexagone. Tout au long de l'été ou au printemps, il n'est par rare de rencontrer des épisodes orageux. Mais cette fois-ci, on observe une différence notable. Ces derniers jours, nous avons eu une température particulièrement élevée, allant de 30 à 35° C. Puis de l'air frais est arrivé petit à petit par l'ouest, provoquant jusqu'à 20° C d'écart entre l'air chaud et l'air froid. Une situation rare dans le pays. Plus cet écart est important, ce qu'on rencontre souvent aux Etats-Unis, plus le phénomène orageux va être instable et très actif. Une telle différence va provoquer un échange d'énergie très important dans le nuage pour avoir une espèce de cocotte-minute à l'intérieur. Tout ce qui va en sortir va donc donner de fortes aversions engendrant des inondations. De petites tornades peuvent parfois se former et peuvent provoquer des vents très violents pendant quelques minutes.