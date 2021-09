Orages : la foudre a causé de lourds dégâts dans le Sud-Est

Des coups de tonnerre pendant près de six heures dans le Gard. Au lieu de se déplacer, les violents orages ont stationné dans le ciel. Les impacts de foudre à répétition ont provoqué des départs de feu, comme à Alès où un compteur électrique s'est enflammé. En Ardèche aussi, les intempéries ont fait des dégâts. Dans la commune de Plats, le sous-sol d'une habitation a été ravagé par les flammes. "On était couché, et j'ai senti la fumé. Je me suis vite levée et j'ai ouvert la fenêtre d'en haut. J'ai vu qu'il y avait plein de fumé autour de la maison", raconte la propriétaire. La foudre a frappé plus de 60 000 fois cette nuit. Elle a mis le feu à certaines habitations qui ne sont pas équipées de paratonnerre. "La foudre peut tomber directement sur la maison, sur une antenne qui dépasse de la maison. Mais aussi, la foudre peut tomber un poteau électrique et rentrer dans la maison à travers le réseau électrique", explique Alix Roumagnac, président de la société Predict.