Orages : la France en alerte

L'intensité de l'orage a surpris tous les habitants. Il est 15 heures lorsque des trombes d'eau et des milliers de grêlons s'abattent sur Tours. Encore dehors, certains n'ont que très peu de temps pour se mettre à l'abri pour éviter cette pluie diluvienne, capable en moins de dix minutes d'inonder de nombreuses rues. Le reportage en tête de cet article montre les images saisissantes du passage de l'orage captées par une webcam sur l'autoroute A10, un épisode soudain. Une heure plus tard, le soleil est de retour au même endroit. Le nuage s'est déplacé en direction d'Orléans notamment où en quelques secondes le ciel s'assombrit. L'orage est arrivé. Peu de dégâts, mais des routes bloquées. la N10 est recouverte de grêles, impossible pour les véhicules d'avancer. Tout comme en Normandie ou à Bayeux, la rue principale est recouverte d'eau. Les pompiers ont dû multiplier les interventions. Beaucoup de commerces ont été inondés. À Paris, l'orage aura tout de même offert une photo spectaculaire, celle de la Tour Eiffel touchée par la foudre. Scène dont ce serait bien passé les touristes qui ont profité des monuments, comme c'est le cas à Montmartre, non pas pour visiter, mais plutôt pour se protéger. Certains ont quand même décidé de profiter de leur visite coûte que coûte. D'autres ont immortalisé cet orage par un portrait. TF1 | Reportage C. Diwo, C. Ebrel, P. Schély