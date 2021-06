Orages : la moitié du pays en alerte

Ils avaient passé la journée de vendredi à nettoyer leur maison. Mais après une deuxième nuit de pluie, tout est à refaire. "Il n’y a plus de courant, il n’y a plus rien (…) On commence à en avoir un peu marre", se désole Hubert Deyrieux, habitant de Latresne. À l’extérieur, sa femme, Marie-Edith Deyrieux, nous montre le jardin transformé en piscine et le mobilier en train de sécher devant la maison. Les dégâts sont nombreux. "Tous les planchers sont fichus", constate-t-elle. Dans ce quartier de Latresne, on découvre les mêmes scènes partout et le même découragement chez les habitants. À quelques kilomètres de là, à Artigues-Près-Bordeaux, l’eau est encore très vite montée dans la nuit. La benne déborde et on craint déjà de nouvelles averses. "Ça fait trente ans que j’habite sur la commune, c’est la première fois que ça déborde autant", témoigne Georges Guichard. Certains enlèvent leur batardeau pour sortir leur voiture, mais ils savent qu’ils pourraient les réinstaller dès cet après-midi.