Orages : le point sur la situation dans le Calvados

À Bayeux, les commerçants sont encore en train d’évacuer et déblayer l’eau. Ce samedi, en fin d’après-midi, il y avait un torrent qui a duré au moins une dizaine de minutes, notamment vers 18 heures. L’eau est enfin sortie de la rue principale du centre-ville. Les pompiers ont été très sollicités. Il y avait eu plusieurs dizaines d’interventions de pompages et de déblayages, notamment dans le sous-sol d’un lycée. La soirée risque d’être longue puisque dans les prochaines heures et dimanche matin, de nouveaux épisodes orageux sont attendus dans le département. C’est une histoire inédite dans l’histoire de Météo France Jamais il n’y avait eu autant de départements en alerte orange, 65 en tout. TF1 | Duplex C. Gerbelot