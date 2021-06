Orages : les images des villes sous les eaux

À Reims, un déluge s'est abattu ce vendredi après-midi sur la ville en quelques minutes. Il est tombé plus de deux semaines de pluie en moins d'une heure. Les habitants ont été surpris par l'intensité des intempéries. Des automobilistes assistent, abasourdis, à des scènes peu communes. Le centre-ville est paralysé, la circulation a dû être coupée par endroits. Depuis jeudi soir, de nombreuses régions sont touchées par de violentes intempéries. C'est le cas notamment en Indre-et-Loire où des orages de grêle, qui ont duré dix minutes seulement, ont ravagé les vignes. Certaines parcelles de l'appellation Vouvray sont désormais irrécupérables dans cette région déjà touchée par le gel. Mais cet épisode orageux, certes soudain, n'a rien d'exceptionnel en cette saison selon Patrick Galois, prévisionniste de Météo France. Cette séquence orageuse n'a épargné aucune partie du territoire comme certaines villes de la Loire. La région parisienne a été également touchée. Après la foudre, le ciel s'est assombri en quelques minutes. Des pluies diluviennes ont assailli certaines gares parisiennes. Désormais, il faut s'attendre à de fortes pluies qui devraient s'abattre cette nuit et demain samedi dans le centre et le nord-est.