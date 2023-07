Orages : très brefs, mais très violents

Arrachés par les vents, 100 m² de toitures sont tombées sur la voiture en contrebas. À Pont-de-Vaux (Ain), le personnel de cet Ehpad a subi de plein fouet ce nouvel épisode orageux. Une personne a été légèrement blessée et une quarantaine de résidents ont dû être évacuées par les pompiers. Les rafales et les pluies de grêles dévastatrices ont débuté vers 17 heures ce samedi, provoquant de nombreux dégâts. En Saône-et-Loire, les routes sont bloquées par les arbres déracinés et des lignes électriques tombées au sol. Ce dimanche matin, les habitants du Pont-de-Vaux étaient toujours en train de nettoyer les rues. Joëlle habite le village voisin, elle nous décrit une tempête extrêmement violente. Au total, les pompiers sont intervenus près de 400 fois sur les départements de l'Ain et de la Saône-et-Loire, principalement pour bâcher des toitures éventrées. TF1 | Reportage A. Bourdarias, N. Hadj Bouziane, A. Cerronne