Orages : l'alerte maintenue pour la soirée de vendredi

Les orages s'abattent sur l'est du pays en raison d'un conflit entre l'air très chaud des terres et celui plus frais en provenance de l'ouest. La rencontre entre les deux pourrait favoriser l'activité orageuse en milieu de nuit. Il pourrait y avoir également plusieurs dizaines de millimètres de pluie et de fortes rafales de vent jusqu'à 110 km/h. Ça devrait se calmer à partir de 2 ou 3 heures du matin.