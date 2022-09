Orages violents : un avion sort de la piste à Montpellier

Le Boeing a fini sa course dans l’étang. Ce vendredi soir, sous une averse de pluie et bourrasque de vent, les pilotes transportant des colis postaux n'ont pas pu arrêter l'appareil en bout de piste. Dans l'aéroport de Montpellier, fermé jusqu'à nouvel ordre, les 40 vols du jour ont été annulés et leurs 600 voyageurs bloqués. Certaines compagnies ont mis à disposition des navettes pour transporter les passagers jusqu’à l’aéroport de Marseille (Bouches-du-Rhône). Les trois pilotes à bord de l’avion n’ont pas été blessés. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’accident. L’appareil pourrait être sorti de l’eau la nuit prochaine. L’opération est délicate. Les intempéries ont aussi inondé des communes aux alentours comme cette rue commerçante de Villeneuve-lès-Maguelone et ont fait des dégâts au Grau-du-Roi. Ce commerçant a découvert son local inondé avec près de quatre centimètres d’eau. Dans la gare, les pompiers sont intervenus une dizaine de fois au cours de la nuit pour des opérations de pompage. TF1 | Reportage A. Bacot, E. Alonso