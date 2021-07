Ordinateur, téléphone : connectés... et espionnés ?

Comme désormais un travailleur sur trois, vous êtes peut-être devenu un habitué du télétravail et des réunions à distance. Votre téléphone vibre sûrement plus qu'avant. Parmi les applications de messagerie, WhatsApp a connu une hausse de 40% de son utilisation depuis la crise sanitaire. Avec l'essor des enceintes connectées et des montres intelligentes, notre temps passé sur Internet, 5h37 par jour, a explosé et le risque de se faire pirater aussi. Alors, comment se protéger ? Google Meet, Skype, Telegram... Nous avons demandé à cet expert en cybersécurité de passer au crible les applications de messagerie les plus populaires. “Ce qui est important, c'est que le chiffrement, la protection des données entre les deux participants, les deux correspondants soient assurés de bout en bout. C'est-à-dire que personne au milieu ne puisse avoir accès à la communication”, explique Jérôme Saiz, consultant en cybersécurité et président fondateur d'Opfor Intelligence. Et toutes ne se valent pas. “WhatsApp est chiffré de bout en bout par défaut. Zoom peut être chiffré de bout en bout, mais il faut que chaque participant l'active de son côté. Et Telegram de même peut être chiffré de bout en bout, mais ça doit être activé”, poursuit-il. Pour cet expert, privilégier certaines applications ne suffit pas. Il faut avoir de bons réflexes à chaque fois qu'on est connecté. Conseil N°1 : ayez des mots de passe difficiles à pirater. “Qu’il soit suffisamment long et il faut que vous puissiez le retenir. Conseil N°2 : attention à certains liens qui sont dans vos emails. Prenons un exemple, ce qui semble être votre banque vous demande de cliquer sur un lien pour accéder à un document. Pour Rachel Tapia, responsable cybersécurité chez Akerva, “si vous avez vraiment des documents, vous allez directement sur le site de votre banque et vous évitez de cliquer sur un mail comme ça. Ça évite que vous soyez redirigé vers un faux site”, qui peut ainsi récupérer vos données et pirater votre compte en banque. Dernier conseil : les applications mobiles doivent être mises à jour pour résoudre “des problèmes de sécurité”. Malheureusement, appliquer ces conseils à la lettre ne suffit pas à être 100% immunisé contre les cyberattaques. Mais cela devrait vous permettre d'en éviter la majorité.