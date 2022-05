Ordre taliban : les présentatrices rattrapées par le voile intégral

Une journaliste apparaît le visage entièrement voilé ce dimanche lors du flash d'information sur la télévision afghane Tolonews. Sonia Niazi a finalement cédé aux injonctions des talibans bien malgré elle. Mais quand elle donne en coulisses une interview destinée au monde entier, elle choisit de montrer son visage. " L'identité d'une femme ne doit pas lui être enlevée. Nous voulons que la société internationale entende notre voix et comprennent que les femmes en Afghanistan ne sont pas en sécurité", a-t-elle déploré. L'ordre est venu du ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice qui ne cesse de renier les droits des femmes. Interdit d'aller au collège ou aux lycées d'abord, interdit de sortir sans un voile intégral dans la rue ensuite et depuis samedi, pour les présentatrices télé, interdit de porter un voile couvrant seulement les cheveux. Plusieurs d'entre elles étaient entrées en résistance en apparaissant comme d'habitude hier. Les talibans ont immédiatement menacé leurs patrons. "On nous a dit : vous êtes obligés de le faire, vous devez le faire, il n'y a pas d'autres options", a révélé Khpolwak Sapai, directeur de Tolonews. En signe de solidarité, les hommes de la rédaction ont choisi de porter aujourd'hui un masque hors antenne. Et la photo dans le reportage en tête de cet article, apparaît sur le site de Tolonews, accessible dans le monde entier. Des hommes et des femmes qui prennent de grand risque pour défendre la liberté. TF1 | Reportage F. Agnès