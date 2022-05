Ordures ménagères : la solution pour produire du gaz vert

Pierre-Antoine a pris de nouvelles habitudes. Depuis l'été dernier, il ne jette plus ses épluchures à la poubelle, mais dans ce seau fournit par sa commune. Épluchures, coquilles d’œufs, restes de repas ... Tous ces biodéchets représentent un tiers de nos ordures ménagères. Jeter pour être valorisés. Ils vont servir à fabriquer du gaz vert, grâce au méthaniseur. Dans cette sorte d'estomac géant, 10% des déchets proviennent des habitants, 20% sont de l'agroalimentaire et 70% sont obtenus grâce à l'agriculture. Aujourd'hui, le biogaz représente 2% du gaz consommé dans le pays, mais il est ne plein essor. Un atout pour développer notre dépendance énergétique. À Lamotte-Beuvron, ce biogaz couvre déjà plus de la moitié de la consommation des habitants, et même les collégiens sont mises à contribution. À la cantine, aussi, on fait le tri. Et ce n'est qu'un début. La station d'épuration de la ville devrait bientôt rejoindre le dispositif. Un intérêt économique et écologique également pour ce brasseur. Il envoie les restes de ses céréales au méthaniseur et il achète ensuite le biogaz jusqu'à deux fois moins cher que le gaz naturel. Les agriculteurs aussi y trouvent leur compte. Ils récupèrent le digesta, les résidus de la méthanisation, pour fertiliser les champs. Un engrais dix fois moins cher et 100% naturel. T F1 | Reportage J. Roux, J.Y. Chamblay