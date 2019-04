"Organismes inutiles" : de quoi parle-t-on ?

Le président de la République ne souhaite pas que les mesures, annoncées pendant son allocution, soient financées par de la dette supplémentaire. Parmi les pistes envisagées, on retrouve une réflexion sur ce qu'Emmanuel Macron a appelé les "organismes inutiles". De quels organismes parlait-il ? Peut-on faire vraiment des économies sur ces derniers ? Avons-nous d'autres pistes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.