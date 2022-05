Orque dans la Seine : opération sauvetage

Amaigrie et sans doute malade, l'orque dans la Seine est, depuis ce samedi matin, au cœur d'une opération de sauvetage hors-norme. Celle-ci a commencé à 100 km de l'océan et va durer plusieurs jours. Pendant toute la durée de l'opération, un drone équipé d'une caméra thermique surveillera l'état de santé de l'animal. Depuis un bateau, des stimuli sonores tenteront de lui faire remonter le fleuve. Des opérations de sauvetage menées aux Îles Féroé par l'association Sea Shepherd afin d'éviter que des dauphins piégés dans des fjords ne soient tués par des pêcheurs. La difficulté, cette fois, c'est que l'animal est seul, sans doute malade et qu'on ne sait pas pourquoi il a choisi de s'isoler de son groupe. Il n'est donc pas certain que l'orque réagisse à cette incitation. L'autre incertitude est le stress généré par l'opération de sauvetage elle-même et la curiosité qu'elle suscite. En effet, toute intrusion peut faire capoter l'opération et ça reviendrait à condamner l'orque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la préfecture de la Seine-Maritime, qui supervise le sauvetage, reste particulièrement discrète sur le déroulé de l'opération. TF1 | Reportage S. Pinatel, G. Thorel, X. Thoby