Orques : pourquoi elles s'en prennent aux bateaux

C'est un phénomène récurent, notamment dans le détroit de Gibraltar, des dizaines d'attaques d'orques. Personne n'a été tué, mais des embarcations ont coulé. Et il y a même dorénavant une procédure, qu'a d'ailleurs appliqué à la lettre par le skipper français Sébastien Destremau il y a six jours face à la vingtaine d'orques qu'il a croisés. Couper le moteur pour ne pas les exciter, ce qui n'a pas empêché huit d'entre elles de s'attaquer au gouvernail." Au bout de 20 minutes, j'ai mis le centre de secours en alerte parce que ça commençait à durer et c'était quand même très très violent. Le bateau souffre et j'avais peur qu'il coule", dit le skipper. Il a ensuite fait tourner son bateau en cercle pendant de longues minutes. Ce qui semble les avoir désorientés et lassés. Le navigateur ne croit pas à une attaque dirigée contre lui ou le bateau. Il n'y a d'ailleurs pas de consensus chez les scientifiques. Pour certains, il s'agit d'un jeu, pour d'autres des raids organisés. Sébastien Destremau, lui, a une conviction. Si ces orques avaient vraiment voulu le détruire, ils n'auraient eu aucun mal à le faire. TF1 | Reportage S. Pinatel, J. Bondil