Ostende : une plage privée pour les phoques

Il ne signe pas d’autographes, pourtant ce phoque sauvage, en image, est la vedette de la plage d’Ostende. Entre deux siestes au soleil, il pose pour ses admirateurs maintenus derrière un cordon de sécurité. Depuis le confinement, une dizaine de phoques vient régulièrement se reposer sur ce bout de plage en image, situé au pied d’une station balnéaire. Pour conserver leur tranquillité, l’espace est désormais interdit au public. Et les phoques stars ont même des gardes du corps. Comme Greet Verboven, bénévole de Nothseal Team. Deux jours par semaine, elle surveille le comportement des promeneurs. Il faut trente mètres de distance minimum avec les mammifères et les chiens doivent être tenus en laisse. Quand l’un d’eux est blessé, il est emmené dans un centre, à l’hôpital des phoques. En ce moment, il ne compte qu’un patient, amputé d’une partie de la queue, après une morsure. Plus de 600 phoques ont déjà été soignés dans le centre. Après plusieurs mois de convalescence, ils sont relâchés, rendus à la mer, après un dernier regard vers leur sauveteur. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier