Otan : la France renforce sa participation

A Gap (Hautes-Alpes), des soldats n'ont eu que quelques heures pour préparer leur mission. Près d'une centaine d'hommes et de femmes se sont apprêtés à quitter leur base pour se rendre en Roumanie. Ce régiment est aujourd'hui l'un des plus engagés de l'armée française. L'escadron sera équipé de plusieurs dizaines de blindés, principalement des chars d'assaut pour des missions de reconnaissance. L'objectif est de protéger les frontières de l'Europe. Dans le cadre de l'Otan, ils sont aujourd'hui plus de 500 Français déjà déployés en Roumanie et plus de 300 autres en Estonie. Les contingents français sont également mobilisés en Pologne. Depuis jeudi et le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les équipages de l'armée de l'air décollent plusieurs fois par jour à bord d'un A330 pour ravitailler des avions de chasse français en plein vol et à plus de 600km/h. Ils sont mobilisés pour protéger essentiellement l'espace aérien polonais. Ces missions de défense aérienne sont programmées deux fois par jour. En tout, un peu plus de 1 500 militaires français sont aujourd'hui déployés. Et pour eux, le mot d'ordre est clair. Comme l'explique Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des armées, il s'agit de protéger le pourtour de l'Ukraine et de la Russie de toute tentative d'incursion russes dans ces territoires. Et ce faisant, ces militaires protègent l'Europe et la France. Il précise toutefois que "ces 1500 soldats français n'ont pas vocation à pénétrer ni dans l'espace aérien ukrainien, ni au sol en Ukraine". Aujourd'hui, un peu plus de 8 000 autres militaires sont eux en alerte, mobilisables à tout moment si la menace augmente. T F1 | Reportage A. Basar, L. Huré, H.P. Amar.