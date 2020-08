Où acheter son masque au meilleur prix ?

La rentrée est marquée par la généralisation du port du masque dans les entreprises à partir du 1er septembre, mais aussi dans les rues à Paris, Marseille et Strasbourg. Il va donc falloir en acheter beaucoup plus qu'avant. Il se vend désormais comme n'importe quel produit. En tissu à 3 euros ou jetable entre 8 et 20 euros, il y en a pour toutes les bourses. Alors, où peut-on en trouver au meilleur prix ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.