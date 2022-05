Où est passé le Waliwa des Antilles ?

Cédric Saint-Pierre part tous les jours du petit port de Trois-Rivières pour aller pêcher, c'est son métier. Il pratique une pêche artisanale dans les eaux martiniquaises. Mais il y a quelques années, lui et les autres pêcheurs ont fait un constat. Dans leurs filets, un poisson a disparu, le Waliwa. C'est un mérou à grande gueule, typique de la Martinique. Sur un marché aux poissons, le constat est le même. Mais à Sainte-Luce, au sud de l'île, la disparition du poisson a été un électrochoc. Waliwa a donc donné son nom à un projet écologique d'envergure. Là-bas, on apprend aux enfants à mieux connaître leur environnement. Le premier constat est que les cocotiers n'ont rien à faire ici. Ils ont été implantés à l'époque pour l'image de carte postale, mais ils favorisent l'érosion. Désormais, la plage sera revégétalisée pas à pas, avec des espèces locales plus résistantes. L'autre territoire sous surveillance en Martinique, c'est la Mangrove. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire