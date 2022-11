Où les Russes se sont-ils repliés ?

On peut voir sur les images le drapeau de la victoire dans un petit village qui vient tout juste d’être libéré. Et puis très vite, les habitants sont attirés par un bâtiment au loin. On trouve à l’intérieur une importante cache d'armes russes, des centaines de munitions laissées à l’abandon. C’est de toute évidence le signe que les forces russes sont parties précipitamment. Avant de quitter les rives de Kherson avec les moyens du bord, les Russes embarquent des équipements motorisés. Puis, sur une vidéo, on les voit détruire, notamment, un pont qui est désormais impraticable. D’après les renseignements satellites, les troupes russes préparent les premières et deuxièmes lignes de défense au Sud du fleuve. On peut voir, en rouge, sur une carte la présence russe et le recul observé ces derniers jours, sans que cela signifie de contre-offensive imminente. La guerre des images ne marque aucune pause, l’armée ukrainienne diffuse, ce samedi, un drapeau russe, désormais à terre aux portes de Kherson. TF1 | Reportage F.X. Ménage, L. Renault