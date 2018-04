Où en est la situation à Notre-Dame-des-Landes ?

Le gouvernement a donné aux zadistes jusqu'au lundi 23 avril pour régulariser leur situation. Plus déterminés que jamais, la majorité des occupants de la ZAD ont décidé de répondre aux injonctions de l'exécutif. A cet effet, ils ont déposé près de 40 projets nominatifs dans la préfecture de Nantes qui sont déjà en phase d'étude. Peut-on parler d'une sortie de crise ? Ani Basar, journaliste TF1, nous en dit plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.