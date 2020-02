Où va l’argent des autoroutes ?

Les taxes sont ceux qui coûtent le plus cher à un automobiliste sur une autoroute. Presque la moitié du prix qui va dans les caisses de l'État, avec 4 euros sur un trajet à 10 euros. L'entretien des routes et la sécurité ne représentent que 1,20 euros sur la facture de 10 euros. Un quart de cette facture sert à rémunérer les actionnaires et à rembourser les dettes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.