Où vont aller les huîtres cette année ?

La crise sanitaire perturbe le voyage de l'huître vers votre assiette cette année. Chez Guy Sanchez, le plus gros producteur de l'étang de Thau, "c'est un peu la grande inconnue". Environ 50 personnes y travaillent pendant la deuxième quinzaine de décembre, la période où s'écoulent habituellement 50% de la production annuelle. Mais avec la fermeture des restaurants, l'entreprise va perdre 30% de son chiffre d'affaires. Le pays produit 120 000 tonnes d'huîtres par an, dont plus de 20 000 sont destinées à la restauration. Que vont devenir ces huîtres si elles ne sont pas vendues ? Pour éviter la poubelle, Huîtres Sanchez a diversifié ses filières à travers des ventes directes par Internet et la création d'une boutique sur le site de production. Sylvain Crespo, lui, a multiplié les points de vente depuis le premier confinement. Crespo Coquillage possède neuf points de vente, soit le double d'il y a six mois. Ces derniers représentent 80% du chiffre d'affaires. Il s'occupe également de ses pages Facebook et Instagram pour garder le lien avec ses clients. Et ça marche car les consommateurs ont suivi, même si beaucoup attendent le dernier moment pour commander.