Oualidia, le nouveau paradis marocain

Entre terre et mer, cette lagune est une parenthèse enchantée sur le littoral atlantique. Au rythme des marées, son îlot de sable est un spectacle singulier. Un paradis pour les surfers et les amateurs de sport de glisse. Au large, l'océan réserve également des surprises, un instant magique avec le balai des dauphins. Oualidia est surtout la promesse d'un moment exceptionnel. C'est aussi le paradis des huîtres. Star absolue, on les retrouve partout. La visite des parcs ostréicoles datant des années 50 fait partie intégrante des attractions touristiques. Le site produit plus de 250 tonnes d'huîtres par an. Les Marocains viennent de tout le pays pour les déguster. Dans ce cadre sauvage, la nature est omniprésente. Ce village de pêcheurs et une étape importante pour les oiseaux migrateurs. Le défi majeur des prochaines années sera de protéger cette cité lagune unique en son genre, de trouver le bon équilibre entre tourisme de masse et respect de l'environnement. Les habitants de Oualidia sont conscients des enjeux, ils veulent préserver la magie de leur ville.