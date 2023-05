Ouganda : aux origines du safari

Le pays regorge d'une faune abondante, comme nous montre les images, dans le parc national de Murchison Falls. Nous embarquons sur un petit bateau, accompagné de Tigrasse, il est le ranger le plus expérimenté du parc. Il voue une admiration à la star du fleuve, "le Crocodile du Nil ". Le jeune éléphant venu se rafraîchir le long du fleuve, semble nous avertir d’un danger imminent, les chutes de Murchison, les plus puissantes du monde. Retour au calme, quelques heures de repos, car il faut se lever tôt pour être sûre de ne pas rater les hyènes, en quête de proie. Pour les lions, la chasse est terminée depuis longtemps. Ils sont imperturbables, à l’heure de la sieste malgré la présence des touristes américains. La forêt impénétrable de Bwindi, au sud du pays, après quelques heures de marche dans cette forêt escarpée, on retrouve les gorilles. Paisible, le gorille au dos argenté, dégage une puissance considérable. Nous ressentons une grande humilité et beaucoup de gratitude, d'avoir pu l'approcher d'aussi près. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel, J. Berville