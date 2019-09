Ouragan : Dorian a atteint le Canada

Après avoir longé la côte est des États-Unis, l'ouragan Dorian est entré en Nouvelle-Écosse et y a fait des dégâts. Son intensité a faibli, mais il reste dangereux. Des vagues de dix mètres de haut et des vents de 140 km/h ont balayé la ville de Halifax. La population y est privée d'électricité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.