Ouragan Ian : le point sur la situation en Floride

Ce samedi soir, les médias américains évoquent 45 morts dans les premières heures suite à l’ouragan Ian. Au vue des dégâts matériels, un responsable local a même évoqué la possibilité d’une centaine de victimes. Il y a encore des zones difficiles d’accès pour les secours qui continuent à examiner les décombres. Et pire encore, à certains endroits, l’eau ne s’est pas encore totalement retirée. Donc, il faut attendre avant de pouvoir accéder à l’intérieur de certaines maisons. Avant l’ouragan, 2,5 millions d’habitants devaient potentiellement évacuer les zones, mais certains sont restés, d’autres sont partis et ne sont toujours pas rentrés. Où sont-ils ? Doit-on les considérer comme des disparus s’ils n’ont pas encore donné de nouvelles ? C’est compliqué pour les autorités. Le bilan humain est très différent d’un comptage à l’autre. En effet, il y a les victimes directes de l’ouragan, la plupart sont mortes noyées à cause de la montée des eaux. Mais il y a aussi les victimes indirectes qui ne sont pas toujours comptabilisées dans les bilans. C’est par exemple le cas des victimes qui étaient sous assistance respiratoire au moment de l’ouragan et qui sont décédées à cause des coupures de courant. Bref, beaucoup d’incertitudes subsistent encore actuellement. TF1 | Duplex de Précigout