Ouragan Ian : les sinistrés constatent les dégâts

Il a planté sa tente au milieu de nulle part. Cet ancien militaire, nous apprend qu'il habite dans une maison juste à côté. Elle a été inondée. Elle est désormais inhabitable. "Je dois rester près de mes affaires (...) J’ai du pain sur la planche. Je peux encore tenter de sauver certaines affaires", confie-t-il. Il nous y conduit. Avec des amis, ils ont passé toute la nuit avec de l'eau jusqu'au cou. Toutes les maisons du quartier sont dans le même état. Certes, les gens ont commencé à venir chez eux, mais uniquement pour nettoyer. Il est impossible de dormir dans ces maisons, les structures sont trop fragiles et l’humidité trop présente. Certains profitent du retour du soleil pour faire sécher quelques vêtements. Une mère de famille nous montre la fenêtre d’une maison un peu plus loin. C’est là qu’elle dort avec ses enfants. À Fort Myers, deux centres d’accueil sont ouverts. Beaucoup s'y sont réfugiés avant le passage de l’ouragan et ils sont restés depuis. D’après les occupants, les dortoirs sont archi-complets. TF1 | Reportage A. De Précigout, C. Riotor, H. Ecarnot