Ouragan Ian : une économie en ruines

Ils attendent là, désœuvrés, à l'ombre de leurs bateaux échoués. Richard Brown et ses amis sont des pêcheurs de crevettes à Fort Myers en Floride. Ils sont des centaines dans le coin. Leurs immenses bateaux ont beau peser plusieurs centaines de tonnes, ils n'ont pas résisté à l'ouragan. En temps normal, ces pêcheurs passent un mois en mer avant de rentrer. Mais même s'ils sont à quai, ils ont l'habitude de dormir dans une cabine du navire, à la fois leur outil de travail et leur maison. Tous sont inquiets. Ils ne savent pas quand ils pourront retourner en mer. À Fort, Myers, la pêche ne reprendra pas de sitôt. Et le secteur du tourisme, si important en Floride, est fortement impacté. Bars, restaurants, magasins de plage... Plus de 70 000 personnes dans le comté travaillent dans le secteur du tourisme. La plupart sont désormais au chômage et probablement pour longtemps. Devant son bar dévasté, Tina ne cuisine plus pour les touristes, mais pour les habitants du coin qui ont tout perdu. À l'intérieur, l'eau a fragilisé les structures. Dans la région, 80 % des commerces et des structures touristiques ont été endommagés. Il faudra des années à Fort Myers pour s'en remettre. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien