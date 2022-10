Ouragan Ian : une île coupée du monde

Dans le KO, Jim et son fils se sont emparés d'un bateau à la dérive. Ils l'utilisent désormais pour aller secourir les sinistrés coincés sur l'île. Ils nous emmènent avec eux. Le seul pont de l'île a été détruit par l'ouragan. Alors, en plus de la sécurité civile et de l'armée dans les airs, de nombreux bénévoles participent à l'évacuation, en bateau. Eux aussi vivent sur l'île, ils viennent vérifier l'état de leur maison noyée sous trois mètres d'eau. Ils n'ont pas de temps à perdre. Les 86 km² de l'île ont été ravagés par l'eau et les vents. Aujourd'hui, il n'y a plus d'électricité ni d'eau courante et quasiment plus de téléphone. Annie, elle, a choisi de rester. Mais pour rassurer ses proches, elle n'a trouvé qu'un seul endroit où le réseau capte. Jim, soulagé, finit par retrouver ses amis. Le soleil va bientôt se coucher, il faut vite partir, quitter ce petit paradis devenu si inhospitalier. Sur le chemin du retour, nous avons croisé des embarcations remplies de sinistrés. Une fois arrivés, ils sont pris en charge par des associations et des équipes médicales. En tout, parmi les habitants de l'île, 300 personnes sont encore portées disparues. Si certaines n'ont tout simplement pas prévenu qu'elles avaient pu être évacuées en amont, d'autres manquent encore à l'appel. C'est pour cela que les recherches se poursuivent jour et nuit. TF1 | Reportage A. Monnier