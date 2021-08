Ouragan Ida : la Nouvelle-Orléans menacée

En quelques minutes, les vagues ont submergé les berges de la Nouvelle-Orléans. L'ouragan Ida est en train de s’annoncer. Un peu plus tôt, c’était la fuite vers le nord. S’éloigner des côtes à tout prix. La ville est protégée par ces digues. Une muraille titanesque contre les inondations. Insuffisant pour rassurer tous les habitants. L’ouragan qui arrive est le plus puissant, jamais connu en Louisiane. Dans les stations-service, c’est la ruée vers les carburants. À l’intérieur de la ville, nous roulons dans ces rues désertées. À la hâte, les portes et les fenêtres ont été fortifiées à l’aide de planches et de sacs de sable. “Nous sommes dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, c’est une ville fantôme. Mais on voit que tout le monde n’a pas encore quitté les lieux, il y a quelques promeneurs”, précise Jérôme Garro, notre correspondant sur place. Il y a 16 ans, jour pour jour, 1 800 personnes ont été emportées par Katrina. Personne n’a oublié cet ouragan de catégorie 3, c’est-à-dire moins puissant que la tempête qui arrive. Pourtant, dans les comtés qui entourent la Nouvelle-Orléans,nous rencontrons ces hommes décidés à rester. 5 000 hommes de la garde nationale sont déjà déployés en Louisiane pour sécuriser les villes, mais surtout pour préparer les opérations de secours.